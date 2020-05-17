Стало известно, как чувствуют себя пациенты с COVID-19 в Самарской области

17 Май 2020 2020-05-17T16:49:27+03:00

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В воскресенье, 17 мая, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В Самарской области. Согласно докладу руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, за сутки подтверждено 65 новых случаев новой коронавирусной инфекции. В итоге сейчас в Самарской области зафиксировано 1437 случаев заболевания, что составляет 45,15 на 100 тысяч населения.

— Заболевшие выявлены в 9 городских округах и 24 муниципальных районах области. Темп прироста заболеваемости на 17 мая составляет 4,7, вместе с тем средненедельный темп прироста — 6,1. Порядка 1000 случаев было зарегистрировано за последние две недели, — отметила Светлана Архипова.

Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил позитивный факт: 16 мая число выписанных пациентов впервые превысило число госпитализированных: с подозрением на COVID-19 и контактных лиц было госпитализировано 135, выписано 146 человек.

— Всего в области выздоровели 295 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Коэффициент летальности по заболеванию новой коронавирусной инфекцией составляет 0,72 — всего скончались 9 пациентов. Большинство пациентов, находящихся на лечении, находится в удовлетворительном состоянии (71%), в состоянии средней тяжести — 25%, тяжелое течение заболевания у 4% пациентов, — заявил Сергей Вдовенко.

ИСТОЧНИК KP.RU