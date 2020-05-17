Стало известно, кто находится в обсерваторах Самары и Новокуйбышевска

17 Май 2020 2020-05-17T16:53:57+03:00

В них сейчас есть те, кто находится на карантине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

решается вопрос и о возвращении домой граждан Республик Узбекистан и Таджикистан

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В воскресенье, 17 мая, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области обсудили готовность в обсерваторов в Самаре и Новокуйбышевске.

Согласно докладу главы Самары Елены Лапушкиной обсерватор на базе отдыха «Дубки» готов. Там сейчас проходят изоляцию 68 человек, прибывших из Республики Саха. Все они — сотрудники компании «Самаратранснефтегаз». Также в обсерваторе готовы еще 115 мест.

Обсерватор Новокуйбышевска базируется на МАУ «ДЦ «Березки» в загородной зоне. Глава города Сергей Марков отметил, что сейчас там проходят 14-дневный карантин сотрудники ООО «Нова», прибывшие с полуострова Ямал.

Кроме того, региональный оперштаб принимает необходимые меры для решения ситуации с отправлением на родину 936 граждан Республик Узбекистан и Таджикистан.

ИСТОЧНИК KP.RU