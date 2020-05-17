2020-05-17T17:22:21+03:00
Общество

«Нужны записи с видеорегистраторов»: В Самаре ищут пенсионера в темно-зеленом пуховике

Мужчина пропал еще 15 мая
Евгения ВАСИНА
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Пропал человекПропал человек
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Уже вторые сутки в Самаре ищут 70-летнего Василия Медведева. Пенсионер пропал в микрорайоне Береза 15 мая. Родные пропавшего обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».

Согласно ориентировке, что подготовили волонтеры, пропавший мужчина ростом 165 см, среднего телосложения, волосы седые с залысиной, глаза голубые.

Пенсионер был одет в черную вязаную шапку, темно-зеленый пуховик, темные спортивные брюки, темные ботинки, черные рабочие перчатки.

16 мая появилась информация о том, что похожего мужчину видели идущим по Красноглинскому шоссе в районе Мехзавода, напротив Озерков. Сейчас волонтеры проверяют информацию и ищут записи с видео регистраторов. Пока поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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