Еще одна больницы в Самаре начала принимать пациентам с новой коронавирусной инфекцией

17 Май 2020 2020-05-17T17:42:28+03:00

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Сейчас показатель по свободному коечному фонду для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в Самарской области приближается к нормативу, установленному рекомендациями Главного санитарного врача РФ. В ближайшее время фонд будет увеличен благодаря пересмотру маршрутизации пациентов и введению новых коек. Об этом шла речь на заседании регионального оперативного штаба 17 мая.

Так, по данным штаба с 17 мая к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией присоединилась Самарская городская больница 4. На данный момент в учреждении перепрофилировано 120 коек. Кроме того, скоро будут готовы к приему пациентов c COVID-19 130 коек Ставропольской центральной районной больницы, 70 коек Волжской ЦРБ, 100 коек Клиник медицинского университета.

Увеличен коечный фонд Самарской областной клинической больницы им. Середавина, причем сразу на 124 койки. Еще на 50 коек стало больше в тольяттинской городской больницы №5 и 42 койки прибавилось в тольяттинской горбольницы №4.

ИСТОЧНИК KP.RU