2020-05-17T18:13:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Самарской области ослабили, но продлили до 25 мая

Появились новые послабления в режиме самоизоляции в Самарской области, который продлили до 25 мая
Евгения ВАСИНА
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Теперь можно гулять по паркамТеперь можно гулять по паркамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Режим повышенной готовности в Самарской области продлили до 25 мая. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте правительства. Однако появились новые послабления.

Все также закрытыми останутся рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные и другие предприятия общественного питания, не работающее на вынос или по доставке. Исключение лишь для столовых и буфетов, которые организуют питание для сотрудников предприятия. Торговые центры и туристические базы, базы отдыха также будут закрыты.

Работать, как и ранее, будут аптеки, салоны связи. Но теперь для прогулок доступны парки региона. В своем аккаунте в Инстаграме Дмитрий Азаров пояснил, что после анализа обстановки в регионе было принято решение по всей территории области разрешить посещение парков, но при этом аттракционы и другие развлекательные площадки в них будут закрыты.

- Жители могут выходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе. Это послабление не отменяет соблюдение режима самоизоляции, который продлеваем до 25 мая включительно. Отнеситесь ответственно, не собирайтесь на прогулки большими компаниями, проведите это время с близкими, - отметил губернатор и добавил, - делаем следующий шаг и по всему региону разрешаем работать торговым точкам с площадью торгового зала не более 400 кв. метров, отдельным входом и правилом посещения 1 покупатель на кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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