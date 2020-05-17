2020-05-17T18:36:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Самарцам разрешили гулять в парках и посещать крупные магазины

Но торговые центры и рестораны все еще закрыты для посещения
Евгения ВАСИНА
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Ура, можно гулять по паркам!Ура, можно гулять по паркам!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ограничительные меры, действующие в Самарской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 25 мая включительно. Но, согласно новому постановлению правительства, для прогулок теперь доступны парки, однако развлекательные аттракционы в них будут закрыты, а на прогулку можно будет отравиться лишь в дуэте и то с соблюдением социальной дистанции. Заниматься спортом на свежем воздухе тоже можно лишь вдвоем и так, чтобы дистанция между людьми была не менее 5 метров.

Доступны теперь и непродовольственные магазины площадью более 400 кв. м, у которых есть отдельный вход. И при условии, что одновременно в торговом зале может быть не более одного покупателя на каждые 4 кв.м.

Увы, рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные и другие места, где можно было не только вкусно поесть, но и время хорошо провести, тоже пока закрыты. Исключение лишь для столовых и буфетов, которые организуют питание для сотрудников предприятия и для тех, кто работает на вынос или организовал доставку.

Торговые центры и туристические базы, базы отдыха тоже пока будут пустовать. Закрыты пока и государственные, а также муниципальные учреждения и предприятия, кроме тех, что работают с разрешения органов, в ведомстве которых они находятся.

А вот аптеки и салоны связи все также останутся открытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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