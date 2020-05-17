2020-05-17T18:59:49+03:00
Общество

Дмитрий Азаров пообещал лично разобраться со всеми обращениями по выплатам медикам

Губернатор разобрал одно из обращений из Нефтегорского района вместе с главрачом местной больницы
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
Дмитрий Азаров лично контролирует обращения медиков по выплатамДмитрий Азаров лично контролирует обращения медиков по выплатам
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области лично разбирается с жалобами и обращениями медиков по федеральным выплатам за работу с больными коронавирусом. Вместе с главврачом Нефтегорской ЦРБ он разобрал письмо водителя машины скорой помощи района Николая Прохорова. Главврач Наталья Мухортова объяснила ситуацию: в апреле больных коронавирусом на территории обслуживаемых районов не было. Она привела все цифры и данные.

- Вопросов у меня не осталось. Со своей стороны, я не имею оснований не доверять главному врачу своей больницы, - поделился свои решением водитель.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что теперь выплаты получат все работники скорой помощи - это дополнительная региональная выплата.

Дмитрий Азаров отметил, что продолжит лично разбираться со всеми обращениями:

- Каждый специалист, каждый медработник должен знать истинную картину происходящего на территории региона, муниципалитета, конкретной больницы, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футболисты «Крыльев Советов» в ближайшее время начнут тренировки на базе
Синоптики обещают самарцам дожди и ночные заморозки
Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области на 17 мая достигло 322 человек
Дмитрий Азаров пообещал лично разобраться со всеми обращениями по выплатам медикам
Самарцам разрешили гулять в парках и посещать крупные магазины
Режим самоизоляции в Самарской области ослабили, но продлили до 25 мая
Еще одна больница в Самаре начала принимать пациентам с новой коронавирусной инфекцией
«Нужны записи с видеорегистраторов»: В Самаре ищут пенсионера в темно-зеленом пуховике
Стало известно, кто находится в обсерваторах Самары и Новокуйбышевска
Стало известно, когда до медиков Самарской области дойдут пересчитанные выплаты
Стало известно, как чувствуют себя пациенты с COVID-19 в Самарской области