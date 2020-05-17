Дмитрий Азаров пообещал лично разобраться со всеми обращениями по выплатам медикам

17 Май 2020 2020-05-17T18:59:49+03:00

Губернатор разобрал одно из обращений из Нефтегорского района вместе с главрачом местной больницы

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Губернатор Самарской области лично разбирается с жалобами и обращениями медиков по федеральным выплатам за работу с больными коронавирусом. Вместе с главврачом Нефтегорской ЦРБ он разобрал письмо водителя машины скорой помощи района Николая Прохорова. Главврач Наталья Мухортова объяснила ситуацию: в апреле больных коронавирусом на территории обслуживаемых районов не было. Она привела все цифры и данные.

- Вопросов у меня не осталось. Со своей стороны, я не имею оснований не доверять главному врачу своей больницы, - поделился свои решением водитель.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что теперь выплаты получат все работники скорой помощи - это дополнительная региональная выплата.

Дмитрий Азаров отметил, что продолжит лично разбираться со всеми обращениями:

- Каждый специалист, каждый медработник должен знать истинную картину происходящего на территории региона, муниципалитета, конкретной больницы, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU