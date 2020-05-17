2020-05-17T19:12:42+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области на 17 мая достигло 322 человек

Выросло число выздоровевших от коронавируса в Самарской области на 17 мая
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре растет число заболевших коронавирусомВ Самаре растет число заболевших коронавирусом
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Уже до 322 человек выросло число выздоровевших от коронавируса в Самарской области на 17 мая 2020 года. Еще 27 человек выписались с больничного из-за коронавируса в воскресенье. Среди них было и двое детей. У всех пациентов инфекция была подтверждена лабораторными тестами.

24 человека лечились в специализированных больницах в Самаре и в Тольятти. Трое пациентов из Ставропольского района, Сызрани и Самары лечились на дому амбулаторно.

Также на оперативном штабе рассказали, что 16 мая количество выписанных пациентов впервые превысило количество человек, которые были госпитализированы. В больницы поместили 135 человек с подозрением на коронавирус (в том числе из контактных). А выписали 146.

Сейчас среди пациентов, которые остаются в больнице, 71% в удовлетворительном состоянии, 25% в состоянии средней тяжести, 4% болеют в тяжелой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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