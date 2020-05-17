Синоптики обещают самарцам дожди и ночные заморозки

17 Май 2020 2020-05-17T19:47:02+03:00

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Предстоящая неделя в Самарской области начнется с дождей и низких ночных температур. По данным Приволжского УГМС, в ночь с 17 на 18 мая местами температура воздуха и на поверхности почвы может быть около -0...-2°C. При этом будет переменная облачность. Осадков не ожидается, а ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

В понедельник, 18 мая в Самарской области столбики термометра покажут 14...19 °C. Переменная облачность сохранится. Местами возможен дождь. Ветер будет южный 7-12 м/с.

В ночь с понедельника на вторник будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура: 3...8 °C.

Днем во вторник по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Возможет дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, а местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 13...18 °C.

По сведению Гидрометцентра России во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 2º.

ИСТОЧНИК KP.RU