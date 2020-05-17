Футболисты «Крыльев Советов» в ближайшее время начнут тренировки на базе

17 Май 2020 2020-05-17T20:25:51+03:00

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Все постепенно возвращается на свои места. Самарцам уже разрешили заниматься спортом на свежем воздухе и гулять в парках. А теперь к тренировкам преступают и наши футболисты. Как сообщается на официальном сайте клуба «Крылья Советов», игроки, находящиеся в России, уже в понедельник, 18 мая, соберутся в Самаре.

- Оперативный штаб Самарской области разрешил проведение тренировочных занятий при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. В ближайшее время «Крылья» начнут подготовку к возобновлению Чемпионата на клубной базе. Руководить тренировочным процессом будут Сергей Корниленко и Саша Петрович, а также тренер вратарей Виктор Гаус, - говориться в сообщении.

Вопрос о возвращении легионеров в расположение команды пока не решен, но находится в работе. Кстати, рестарт сезона намечен на 21 июня. Пока нет подробного календаря игр, но уже есть надежда на восстановление привычной футбольной жизни.

В первом после паузы матче «Крылья Советов» встретятся с «Ахматом» из Грозного. Матч планировалось провести на стадионе «Самара Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU