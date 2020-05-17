«Дом отстояли»: в Гранном тушили горящую баню

17 Май 2020 2020-05-17T20:56:24+03:00

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В субботу, 16 мая, помощь пожарных понадобилась в РЖС Гранный, что относится к Новкуйбышевску. Там загорелась баня по ул. Гранная, д. 18.Владелец горящей бане сам постучал в ворота пожарного депо добровольцев и попросил о помощи, в это время на пульт дежурного также поступали сообщения о пожаре.

Менее чем через минуту пожарный автомобиль с добровольцами мчался по поселку с сиреной на борьбу с огнём. Дорогу хозяин недвижимости указывал сам. Уже через четыре минуты автоцистерна была на месте, а добровольцы вступили в бой с огнём. В тоже время из Новокуйбышевска и Самары мчались автоцистерны ПСЧ 15 и ПЧС 99, а также скорая помощь и спасатели УГЗ.

- При пожаре очень важна оперативность прибытия первого боевого расчета, ведь их основная задача - не допустить увеличения площади пожара. С этой задачей добровольные пожарные в очередной раз справились. А по прибытию основных сил пожар был сначала локализован, а затем и полностью ликвидирован. Дом отстояли, - прокомментировали ЧП добровольцы. – Хочется обратить внимание главы Новокуйбышевска Сергея Маркова на нехватку комплектов пожарно-технического вооружения (ПТВ), а также на серьезные ошибки при строительстве нового пожарного в РЖС Гранный.

ИСТОЧНИК KP.RU