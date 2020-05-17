2020-05-17T21:12:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области 95% зараженных коронавиурсом болели ОРВИ или пневмонией

Еще 3 случая выявили при обследовании круга контактных с ранее заболевшими
Евгения ВАСИНА
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Берегите себя!Берегите себя!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На 17 мая подтверждены 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Причем 62 человека из них были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Еще три случая обнаружили при обследовании круга контактных с ранее заболевшими.

Как сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова во время заседания оперштаба 17 мая, на территории Самарской области зафиксировано 1437 случаев заболевания, что составляет 45,15 на 100 тысяч населения. Заболевшие выявлены в 9 городах и 24 муниципальных районах области. Темп прироста заболеваемости на 17 мая составляет 4,7, средненедельный темп прироста — 6,1. Около 1000 новых случаев было зарегистрировано за минувшие две недели.

Активное выявление заболевших, по словам Светланы Архиповой, идет за счет наращивания лабораторного тестирования. Всего в регионе проведено 99700 исследований, только за последние сутки сделано 4338 теста. Все задействованные лаборатории имеют достаточный запас тест-систем. Показатель тестов на 100 тысяч населения составляет 33132 и удовлетворяет даже третьему этапу снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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