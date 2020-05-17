2020-05-17T21:56:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 18 мая 2020 года: еще 11 заболевших и новые места в больницах

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 18 мая 2020 года
Евгения ВАСИНА
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За минувшие сутки в Самаре и Тольятти из специализированных больниц выписаны 24 пациентаЗа минувшие сутки в Самаре и Тольятти из специализированных больниц выписаны 24 пациентаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти за сутки выявлено 11 заболевших коронавирусом. Все выявленные на 18 мая были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 18 мая 2020 года.

В Тольятти на данный момент зафиксировано 393 случая заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 11 заболевших. Все они были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. За минувшие сутки в Самаре и Тольятти из специализированных больниц выписаны 24 пациента, в том числе два ребенка. Из медицинских учреждений региона на данный момент выписано уже 322 человека, перенесших коронавирус.

При этом в Тольятти так же, как и во всей Самарской области, продолжается наращивание коечного фонда. В ближайшее время будут готовы к приему пациентов c COVID-19 130 коек Ставропольской центральной районной больницы. Кроме того на 50 коек станет больше в тольяттинской городской больнице №5 и 42 койки прибавится в тольяттинской горбольнице №4.

Напомним, в целом на территории Самарской области зафиксировано 1437 случаев заболевания, 322 человека уже выздоровели, 9 – умерли.

До 25 мая в регионе сохраняется режим повышенной готовности. Однако теперь можно гулять и заниматься спортом в парках, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций: не более двух человек, с соблюдением дистанции. Также теперь будут работать непродовольственные магазины площадью более 400 кв. м. Но лишь при условии наличия отдельного входа и на 4 кв. м торгового зала должно быть не более 1 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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