В Самарской области мужчина украл почти 600 литров бензина у своей компании
Сотрудники полиции Новокуйбышевска задержали подозреваемого в присвоении и растрате чужого имущества. Им оказался водитель одной из местных фирм города. Выяснилось, что 56-летний местный житель заправлял с помощью топливной карты собственный автомобиль.
– Установлено, что водитель присвоил себе 590 литров 95-го бензина. Таким образом, он, работая материально-ответственным лицом, нанес ущерб более чем на 26 тысяч рублей, –сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Максимальное наказание, предусмотренное ею, подразумевает лишение свободы сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU