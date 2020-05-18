В Самарской области мужчина украл почти 600 литров бензина у своей компании

18 Май 2020 2020-05-18T11:10:06+03:00

За этого его будут судить

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Сотрудники полиции Новокуйбышевска задержали подозреваемого в присвоении и растрате чужого имущества. Им оказался водитель одной из местных фирм города. Выяснилось, что 56-летний местный житель заправлял с помощью топливной карты собственный автомобиль.

– Установлено, что водитель присвоил себе 590 литров 95-го бензина. Таким образом, он, работая материально-ответственным лицом, нанес ущерб более чем на 26 тысяч рублей, –сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Максимальное наказание, предусмотренное ею, подразумевает лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU