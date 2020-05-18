34-летний тольяттинец стал организатором настоящего наркопритона
Полицейские Тольятти провели оперативные мероприятия, в ходе которых удалось установить, что в одной из квартир на улице Луначарского организован наркопритон. 34-летний хозяин регулярно предоставлял жилплощадь наркоманам.
– В ходе осмотра были обнаружены одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств. Задержанный сообщил, что за его услуги он получал алкоголь, сигареты или наркотики, – передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Теперь ему грозит новый срок. Максимальная санкция подразумевает 4 года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU