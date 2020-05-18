34-летний тольяттинец стал организатором настоящего наркопритона

18 Май 2020 2020-05-18T11:11:05+03:00

За предоставление квартиры мужчина получал алкоголь, наркотики или сигареты Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Тольятти провели оперативные мероприятия, в ходе которых удалось установить, что в одной из квартир на улице Луначарского организован наркопритон. 34-летний хозяин регулярно предоставлял жилплощадь наркоманам.

– В ходе осмотра были обнаружены одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств. Задержанный сообщил, что за его услуги он получал алкоголь, сигареты или наркотики, – передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Теперь ему грозит новый срок. Максимальная санкция подразумевает 4 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU