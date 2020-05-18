На трассе в Самарской области перевернулась легковушка, в которой ехала семья с младенцем и 4-летним сыном

18 Май 2020 2020-05-18T11:12:58+03:00

Водитель не справился с управлением и улетел в кювет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Вчера, 17 мая, в Самарской области произошло ДТП. Водитель ВАЗ-21099 ехал по трассе в районе села Шигоны. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина перевернулась.

– 40-летний водитель ехал с 37-летней женой и двумя детьми. Все они пострадали: полугодовалая девочка и 4-летний мальчик был госпитализированы, их мать также получила различные травмы и была отправлена в больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сам водитель отделался легкими травмами, поэтому был отпущен домой. Правоохранители устанавливают все детали происшествия. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU