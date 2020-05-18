2020-05-18T10:04:23+03:00
Общество

"Просыпаюсь в три утра от страха за сотрудников": главврач из Тольятти рассказал, как работают медики в период пандемии

Николай Ренц поведал о новых вызовах для медиков, которым пришлось работать с инфекцией
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи сейчас работают без пощады к себеВрачи сейчас работают без пощады к себе
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Главврач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал о том, как в период пандемии коронавируса работает медицинское учреждение и с какими новыми вызовами столкнулись его сотрудники. По его словам, больнице пришлось хорошенько уплотниться: в самый дальний корпус перевели отделения гематологии и паллиативной помощи, практически без врачей осталась онкология - ведь там работали в основном сотрудники старше 65 лет.

- Меня поразило, насколько все наши сотрудники были готовы работать с опасными больными. Мы приглашали медиков из других больниц, но не нашли понимания, в основном речь шла в первую очередь о деньгах, а не о том, какая будет нужна помощь, - рассказал главврач.

А вот коллектив больницы отреагировал на новые вызовы достойно. И те, кому пришлось подключиться к этой работе, и те, чьи отделения теперь работают в достаточно тесных помещениях из-за переездов.

- Наши же медики показали себя героически. Я помню, как в первые дни нам привезли тяжелого больного из Самары. И доктор трое суток подряд не выходила из реанимации. Думая о таких коллегах, становишься счастливым. Но при этом есть и страх. Я просыпаюсь в три часа ночи от переживаний, что кто-то из наших сотрудников заразится, работая с инфекцией, - отмечает Николай Ренц.

По его словам, средствами защиты больница сегодня обеспечена, хотя приходится долго выбирать закупки, так как на рынке присутствует и ажиотажный спрос и спекуляция.

- В день нам только на защиту нужно 10 тыс рублей, в реанимации - еще дороже, - резюмировал Николай Ренц.

Напомним, что сегодня средствами защиты врачей снабжают и региональные власти, также больницам переведены федеральные средства на участие в закупках нужных им предметов.

Николай Ренц о том, как в Тольятти лечат больных коронавирусом.Главный врач Николай Альфредович Ренц о ситуации с COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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