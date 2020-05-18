На Самарскую области надвигается грозовой фронт

18 Май 2020 2020-05-18T10:16:19+03:00

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Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области в ближайшие дни. Так, сегодня, 18 мая, в регионе пройдут кратковременные дожди. При этом температура воздуха не поднимется выше 20 градусов.

– Во вторник, 19 мая, в регион придет грозовой фронт. Ожидаются дожди и порывистый ветер. Его скорость будет достигать 15-20 метров в секунду. Столбик термометра остановится на показателе 18 градусов, – сообщили синоптики.

В регионе по-прежнему сохранятся средняя температура, которая ниже нормы на 2 градуса. Отмечается, что в ночное время в области возможны заморозки, а также повышенное давление.

ИСТОЧНИК KP.RU