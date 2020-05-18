Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за полторы тысячи

18 Май 2020 2020-05-18T10:46:30+03:00

За минувшие сутки в регионе выявили еще 66 заболевших

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Сегодня, 18 мая, в Самарской области снова выросло число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки эта цифра выросла на 66 человек. Всего же в губернии насчитывается 1503 подтвержденных случая.

– 322 человека выздоровели и были выписаны. 10 – скончались. За последние сутки появился новый умерший от инфекции. На стационарном и амбулаторном лечении остаются 1171 пациент, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Также в регионе продлен до 25 мая режим самоизоляции. Однако сделаны некоторые послабления. В частности, открыты парки и скверы, а также разрешены занятия спортом на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU