Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 66 человек в Самарской области
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели 66 новых пациентов в регионе. Напомним, сегодня, 18 мая, число инфицированных выросло до 1503.
– 26 человек выявлено в Самаре, 17 – в Тольятти. Еще 11 пациентов добавилось в Сызрани, четверо – в Ставропольском районе. Двое в Кинельском районе. По одному – в Кинеле, Чапаевске, Октябрьске, Новокуйбышевске, Борском и Красноярском районах, – говорится в сообщении.
22 человека ранее контактировали с зараженными коронавирусом. Еще у 44 жителей региона выявили инфекцию с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». 322 человека выздоровели и были выписаны, еще 10 – скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU