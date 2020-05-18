2020-05-18T12:40:06+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 66 человек в Самарской области

Большинство из них выявлены в Самаре
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 1503 заболевших COVID-19Всего в Самарской области 1503 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели 66 новых пациентов в регионе. Напомним, сегодня, 18 мая, число инфицированных выросло до 1503.

– 26 человек выявлено в Самаре, 17 – в Тольятти. Еще 11 пациентов добавилось в Сызрани, четверо – в Ставропольском районе. Двое в Кинельском районе. По одному – в Кинеле, Чапаевске, Октябрьске, Новокуйбышевске, Борском и Красноярском районах, – говорится в сообщении.

22 человека ранее контактировали с зараженными коронавирусом. Еще у 44 жителей региона выявили инфекцию с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». 322 человека выздоровели и были выписаны, еще 10 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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