Перенос Дня прессы 2020 в Самаре: когда пройдет ежегодный фестиваль в Струковском парке

18 Май 2020 2020-05-18T12:41:47+03:00

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Перенос Дня прессы 2020 в Самаре – вопрос решенный. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь нашего города, поэтому праздники с массовыми мероприятиями, которые были запланированы на май, отменяются в этом году или переносятся.

Напомним, что праздник городских средств массовой информации, который организовывают Союз журналистов Самарской области и администрация города, проходил каждый год в конце мая в парке «Струковский сад» и собирал на своих площадках сотни гостей. Хотя с 18 мая парки Самары открыли для посещения, проводить массовые мероприятия здесь по-прежнему запрещено из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Поэтому День прессы в 2020 году решили перенести на более поздний срок.

- В этом году в привычное время праздник точно не состоится. О новой дате, на которую будет перенесен День прессы 2020 в Самаре, станет известно после окончания режима самоизоляции, - сообщили «Комсомольской правде» в Самарской областной организации Союза журналистов России. – Не исключено, что праздник городских СМИ будет проходить в рамках Дня города.

Мы будем следить за развитием событий и обязательно проинформируем читателей о новой дате проведения Дня прессы в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU