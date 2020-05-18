2020-05-18T12:42:34+03:00
Общество

В оперштабе рассказали о смерти 10-й пациентки с коронавирусом в Самарской области

Женщине было 56 лет, у нее были сопутствующие заболевания
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 10 погибшихВсего в Самарской области 10 погибшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о гибели 10-й пациентки в регионе. Отметим, сегодня число заболевших достигло 1503 человек, 322 из них выздоровели, а еще 10 – скончались.

– Спасти не удалось 56-летнюю женщину. Она страдала заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и заболеваниями почек, – говорится в сообщении.

В регионе продолжают действовать масочный режим и режим самоизоляции. Жителей региона просят чаще мыть руки и не прикасаться к лицу грязными руками. Ограничения продлятся минимум до 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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