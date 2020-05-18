Официально: нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в «Спартак»

18 Май 2020 2020-05-18T12:43:46+03:00

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Сегодня, 18 мая, стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев официально стал футболистом «Спартака». Игрок подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. Столичный клуб активировал опцию выкупа форварда, который провел весеннюю часть сезона в аренде в их составе.

– Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли, – цитирует Соболева пресс-служба красно-белых.

На счету Соболева в текущем сезоне 10 забитых мячей, однако все они были забиты в период его игры за самарцев. В составе «Спартака» на счету 23-летнего игрока четыре матча и три голевые передачи. Напомним, сезон РПЛ возобновится 21 июня. «Крылья Советов» занимают предпоследнее место в турнирной таблице, столичный клуб – восьмое.

ИСТОЧНИК KP.RU