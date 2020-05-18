В Самарской области 23-летняя девушка улетела на своей иномарке в кювет

18 Май 2020 2020-05-18T12:58:56+03:00

Автоледи сама обратилась за помощью к медикам Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Она не справилась с управлением, и авто перевернулось

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В минувшее воскресенье, 17 мая, в Самарской области произошло ДТП. В Елховском районе региона 23-летняя девушка за рулем «Датсуна» не справилась с управлением. Ее машину выкинуло в кювет, затем она перевернулась. В итоге транспортное средство осталось лежать на боку.

– Девушка самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Ей оказали необходимую помощь, затем назначили амбулаторное лечение. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU