В Самарской области 23-летняя девушка улетела на своей иномарке в кювет
В минувшее воскресенье, 17 мая, в Самарской области произошло ДТП. В Елховском районе региона 23-летняя девушка за рулем «Датсуна» не справилась с управлением. Ее машину выкинуло в кювет, затем она перевернулась. В итоге транспортное средство осталось лежать на боку.
– Девушка самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Ей оказали необходимую помощь, затем назначили амбулаторное лечение. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU