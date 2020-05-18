Число тестов на коронавирус в Самарской области превысило 100 тысяч

18 Май 2020 2020-05-18T13:16:06+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, какое количество тестов было сделано в регионе по состоянию на сегодня, 18 мая.

– За минувшие сутки в регионе было проведено 4699 анализов. Всего в области было проведено 104399 исследований на коронавирусную инфекцию. Под наблюдением врачей остаются 505 человек, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области выявлено 1503 заболевших COVID-19. 322 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. Еще 10 человек спасти не удалось – они скончались. Также в регионе продлены ограничительные меры до 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU