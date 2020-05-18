2020-05-18T14:05:19+03:00
Общество

Школа на Мехзаводе будет достроена до конца года

Она сможет принять 1200 учеников
Владислав КИРСАНОВ
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Сейчас готовность здания оценивается на 50%Сейчас готовность здания оценивается на 50%Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Сегодня, 18 мая, состоялось рабочее заседание мэрии Самары. Одним из вопросов стало строительство школы в «Новой Самаре». Сейчас готовность учебного заведения составляет 50%. Здание будет рассчитано на 1200 учеников.

– Сдача школы в микрорайоне «Новая Самара» – долгожданное знаковое событие для многих жителей поселка Мехзавод. Это будет большое и современное образовательное учреждение, и для нас очень важно сдать его в срок, – сказала глава города Елена Лапушкина.

Отмечается, что ввод здания в эксплуатацию намечен на конец 2020 года. Сейчас ведутся монтажные работы: строители занимаются устройством оконных заполнений и инженерных систем. Также ведется подготовка к предчистовой отделке и закрытие кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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