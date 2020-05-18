Проигнорировал инспектора: в Самарской области задержали пьяного водителя

18 Май 2020 2020-05-18T16:12:47+03:00

Мужчина раньше уже привлекался за аналогичное нарушение

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В Волжском районе Самарской области полицейские попытались остановить «двенадцатую» для проверки документов. Однако водитель требования инспектора об остановке проигнорировал. Правоохранители оперативно смогли догнать и задержать мужчину.

– В ходе проверки документов стало понятно, что мужчина пьян. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Выяснилось, что ранее он получал арест на 10 суток за аналогичное нарушение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобиль был доставлен на штрафстоянку, а на мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит реальный тюремный срок. Максимальное наказание – 2 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU