Прокуратура Самары добилась выплаты зарплаты сотрудникам одной из управляющих компаний
Прокуратура Промышленного района Самары провела проверку исполнения трудового законодательства в ЖЭУ №5. По ее результатам выяснилось, что компания имеет задолженность перед двумя своими сотрудниками на сумму свыше 25 тысяч рублей.
– Причиной явилась встречная задолженность со стороны ООО «ЖКС». Руководитель организации получил представление об устранении нарушений. Решается вопрос о возбуждении административных дел, – сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Благодаря данным мерам, которые применила прокуратура, задолженность на днях была полностью погашена, а трудовые права сотрудников восстановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU