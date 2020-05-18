Прокуратура Самары добилась выплаты зарплаты сотрудникам одной из управляющих компаний

18 Май 2020 2020-05-18T16:22:33+03:00

Двое работников должны были получить более 25 тысяч рублей

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Прокуратура Промышленного района Самары провела проверку исполнения трудового законодательства в ЖЭУ №5. По ее результатам выяснилось, что компания имеет задолженность перед двумя своими сотрудниками на сумму свыше 25 тысяч рублей.

– Причиной явилась встречная задолженность со стороны ООО «ЖКС». Руководитель организации получил представление об устранении нарушений. Решается вопрос о возбуждении административных дел, – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Благодаря данным мерам, которые применила прокуратура, задолженность на днях была полностью погашена, а трудовые права сотрудников восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU