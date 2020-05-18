В Самаре значительно повысится уровень воды в Волге
Сегодня, 18 мая, стало известно, что в ближайшее время произойдут сбросы воды на Жигулевской ГЭС. Это связано с повышенным притоком и осадками. Сбросы сделают в ближайшие 2-3 дня.
– В связи с этим на реках Волга, Самара в районе Тольятти, Самары, Новокуйбышевска, Волжского и Кинельского районов возможен подъем воды до 1 метра, – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.
Жителей региона, разместившихся на островных и прибрежных территориях, просят проявить особую внимательность. Также это касается владельцев дачных участков близ Волги. Самарцев просят соблюдать бдительность и осторожность.
ИСТОЧНИК KP.RU