В Самаре значительно повысится уровень воды в Волге

18 Май 2020 2020-05-18T17:18:10+03:00

Уровень воды в реках может поднять на 1 метр

Об этом сообщили в МЧС по региону

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Сегодня, 18 мая, стало известно, что в ближайшее время произойдут сбросы воды на Жигулевской ГЭС. Это связано с повышенным притоком и осадками. Сбросы сделают в ближайшие 2-3 дня.

– В связи с этим на реках Волга, Самара в районе Тольятти, Самары, Новокуйбышевска, Волжского и Кинельского районов возможен подъем воды до 1 метра, – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Жителей региона, разместившихся на островных и прибрежных территориях, просят проявить особую внимательность. Также это касается владельцев дачных участков близ Волги. Самарцев просят соблюдать бдительность и осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU