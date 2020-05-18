2020-05-18T17:18:10+03:00
Общество

В Самаре значительно повысится уровень воды в Волге

Об этом сообщили в МЧС по региону
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Уровень воды в реках может поднять на 1 метрУровень воды в реках может поднять на 1 метр
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 мая, стало известно, что в ближайшее время произойдут сбросы воды на Жигулевской ГЭС. Это связано с повышенным притоком и осадками. Сбросы сделают в ближайшие 2-3 дня.

– В связи с этим на реках Волга, Самара в районе Тольятти, Самары, Новокуйбышевска, Волжского и Кинельского районов возможен подъем воды до 1 метра, – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Жителей региона, разместившихся на островных и прибрежных территориях, просят проявить особую внимательность. Также это касается владельцев дачных участков близ Волги. Самарцев просят соблюдать бдительность и осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Национальный парк "Самарская Лука" открылся для прогулок
В Самаре снова разрешили ходить на кладбища
За опасными отходами тольяттинцев может приехать экомобиль
В Самаре значительно повысится уровень воды в Волге
Прокуратура Самары добилась выплаты зарплаты сотрудникам одной из управляющих компаний
Проигнорировал инспектора: в Самарской области задержали пьяного водителя
Стало известно, сколько человек наказали за нарушение самоизоляции в Самарской области
Новый начальник ФСБ прибыл в Самару из Мордовии и приступит к работе 20 мая
Школа на Мехзаводе будет достроена до конца года
Известные эксперты расскажут о создании виральных инфоповодов и нативной рекламе на Онлайн Пиар Конференции
Число тестов на коронавирус в Самарской области превысило 100 тысяч
В Самарской области 23-летняя девушка улетела на своей иномарке в кювет
Официально: нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в «Спартак»
В оперштабе рассказали о смерти 10-й пациентки с коронавирусом в Самарской области
Перенос Дня прессы 2020 в Самаре: когда пройдет ежегодный фестиваль в Струковском парке
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 66 человек в Самарской области
Число умерших от коронавируса в Самарской области выросло до 10
Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за полторы тысячи
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 18 мая 2020 года: подтвердились 66 случаев
На Самарскую область надвигается грозовой фронт