За опасными отходами тольяттинцев может приехать экомобиль

18 Май 2020 2020-05-18T17:22:13+03:00

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С 18 мая экомобиль ГК "ЭкоВоз" снова будет курсировать по маршрутам в Тольятти. Сдать в экомобиль можно опасные отходы: отработанные батарейки, ртутьсодержащие лампочки (исключение - длинные лампы дневного света). Кроме того специальная машина может забрать ваш мусор, разделённый на фракции: картон, пластик, алюминиевые банки, стеклянные бутылки.

Также экомобиль принимает крышечки для благотворительной акции "КРЫШКИ-НЕВАЛЯШКИ". Сейчас крышечки собирают, чтобы помочь Вани Федотова. Как крышечки помогут ребенку, можно прочитать в группе. Сбор заканчивается 31 мая, если вы собирали крышечки для Вани, сейчас самое время принести их в пункты приема или сдать в экомобиль.

Безусловно, в это непростое с эпидемиологической точки зрения время, ГК ЭкоВоз применяет все меры предосторожности. Перед каждым выездом контейнеры обрабатываются дезинфицирующими растворами, а водитель встречает желающих сдать отходы на переработку в маске и перчатках. Подходить к машине рекомендовано по одному человеку и в защитной маске. Расписание движения экомобиля можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU