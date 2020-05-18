Национальный парк "Самарская Лука" открылся для прогулок
Национальный парк "Самарская лука" снова начинает свою работу. Его закрывали для посещения туристами из-за пандемии коронавируса. С 19 мая продажу путевок возобновляют, однако это касается только индвидиуальных билетов. В парке особенно подчеркнули, что не будут проводить групповые экскурсии и мероприятия.
- При посещении парка нужно носить маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Средства индивидуальной защиты нужно использовать на КПП, в пункте продажи путевок, там, где вы пересекаетесь с другими людьми, - отметили в руководстве парка.
Также туристов просят не оставлять использованные маски и перчатки на территории парка. Узнать подробности о том, как купить путевку, можно на сайте парка.
ИСТОЧНИК KP.RU