2020-05-18T17:58:35+03:00
Общество

Национальный парк "Самарская Лука" открылся для прогулок

Пока что в национальном парке запрещены экскурсии и групповые визиты
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В парке можно будет прогуляться по одиночкеВ парке можно будет прогуляться по одиночке
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Национальный парк "Самарская лука" снова начинает свою работу. Его закрывали для посещения туристами из-за пандемии коронавируса. С 19 мая продажу путевок возобновляют, однако это касается только индвидиуальных билетов. В парке особенно подчеркнули, что не будут проводить групповые экскурсии и мероприятия.

- При посещении парка нужно носить маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Средства индивидуальной защиты нужно использовать на КПП, в пункте продажи путевок, там, где вы пересекаетесь с другими людьми, - отметили в руководстве парка.

Также туристов просят не оставлять использованные маски и перчатки на территории парка. Узнать подробности о том, как купить путевку, можно на сайте парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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