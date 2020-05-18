2020-05-18T19:50:04+03:00
Общество

В Самаре к концу мая покажут "умную дорогу"

Сначала "поумнеет" участок Московского шоссе, а потом и трасса до Сызрани
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На умной дороге машинам будет доступна информация от датчиков. Фото: ГлонассНа умной дороге машинам будет доступна информация от датчиков. Фото: Глонасс
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В Самаре уже этой весной может появиться первая в России "умная дорога". К концу мая планируют презентовать участок Московского шоссе, оснащенный специальными датчиками, предупреждающими о появлении пешехода, открытых колодезных люках и работающей дорожной технике.

Это огромная помощь автомобилям - беспилотникам, но и для обычных автомобилистов нейросеть станет хорошим помощником, который поможет предсказать, что ждет водителя на дороге. В результате, как надеются разработчики этого проекта, в регионе снизится аварийность.

Этот проект обсуждался уже довольно давно,но именно Самара может стать пилотным регионом для его реализации. Оператор проекта - компания Глонасс, которая аносировала запуск "умной дороги" еще в начале апреля.

Соглашение о создании пилотной зоны было подписано еще в прошлом июне на петербургском экономическом форуме.

После того, как пилотный проект будет завершен, поумнеть может и трасса от Самары до Сызрани, сообщает НТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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