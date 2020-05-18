В Самаре к концу мая покажут "умную дорогу"

18 Май 2020 2020-05-18T19:50:04+03:00

На умной дороге машинам будет доступна информация от датчиков. Фото: Глонасс

Сначала "поумнеет" участок Московского шоссе, а потом и трасса до Сызрани

Изменить размер текста: A A

В Самаре уже этой весной может появиться первая в России "умная дорога". К концу мая планируют презентовать участок Московского шоссе, оснащенный специальными датчиками, предупреждающими о появлении пешехода, открытых колодезных люках и работающей дорожной технике.

Это огромная помощь автомобилям - беспилотникам, но и для обычных автомобилистов нейросеть станет хорошим помощником, который поможет предсказать, что ждет водителя на дороге. В результате, как надеются разработчики этого проекта, в регионе снизится аварийность.

Этот проект обсуждался уже довольно давно,но именно Самара может стать пилотным регионом для его реализации. Оператор проекта - компания Глонасс, которая аносировала запуск "умной дороги" еще в начале апреля.

Соглашение о создании пилотной зоны было подписано еще в прошлом июне на петербургском экономическом форуме.

После того, как пилотный проект будет завершен, поумнеть может и трасса от Самары до Сызрани, сообщает НТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU