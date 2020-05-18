2020-05-18T20:07:50+03:00
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 365

Еще 43 человека вылечились от коронавируса в Самарской области на 18 мая
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Врачи готовы продолжать спасать больных коронавирусомВрачи готовы продолжать спасать больных коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области выросло на 43 человека. Всего выписались из больниц и с амбулаторного лечения 365 человек. За сутки по состоянию на 18 мая поправились и покинули специализированные больницы Самары и Тольятти 38 пациентов. Еще пять человек из Сызрани и Самары лечились на дому и их анализы оказались отрицательными после трех проб.

Число выздоровевших от коронавируса граждан Самарской области только растет и уже практически догоняет число заболевших .Так 18 мая зафиксировали 66 новых пациентов с COVID, а число вновь здоровых пациентов всего лишь немногим меньше.

Также к сожалению 18 мая стало известно о смерти еще одного пациента с коронавирусом. Теперь таких случаев в регионе 10.

Жителей Самарской области просят быть осторожными, несмотря на смягчение режима самоизоляции, ответственно вести себя на улицах, мыть руки и не трогать грязными руками лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главного инженера "Самараводоканала" будут судить за деньги в машине
В Самаре начали строить школу на 5-ой Просеке
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 365
В Самаре к концу мая покажут "умную дорогу"
Национальный парк "Самарская Лука" открылся для прогулок
В Самаре снова разрешили ходить на кладбища
За опасными отходами тольяттинцев может приехать экомобиль
В Самаре значительно повысится уровень воды в Волге
Прокуратура Самары добилась выплаты зарплаты сотрудникам одной из управляющих компаний
Проигнорировал инспектора: в Самарской области задержали пьяного водителя
Стало известно, сколько человек наказали за нарушение самоизоляции в Самарской области
Новый начальник ФСБ прибыл в Самару из Мордовии и приступит к работе 20 мая
Школа на Мехзаводе будет достроена до конца года
Известные эксперты расскажут о создании виральных инфоповодов и нативной рекламе на Онлайн Пиар Конференции
Число тестов на коронавирус в Самарской области превысило 100 тысяч
В Самарской области 23-летняя девушка улетела на своей иномарке в кювет
Официально: нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в «Спартак»
В оперштабе рассказали о смерти 10-й пациентки с коронавирусом в Самарской области
Перенос Дня прессы 2020 в Самаре: когда пройдет ежегодный фестиваль в Струковском парке
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 66 человек в Самарской области
Число умерших от коронавируса в Самарской области выросло до 10
Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за полторы тысячи
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 18 мая 2020 года: подтвердились 66 случаев
На Самарскую область надвигается грозовой фронт