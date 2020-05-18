Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 365

18 Май 2020 2020-05-18T20:07:50+03:00

Еще 43 человека вылечились от коронавируса в Самарской области на 18 мая

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Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области выросло на 43 человека. Всего выписались из больниц и с амбулаторного лечения 365 человек. За сутки по состоянию на 18 мая поправились и покинули специализированные больницы Самары и Тольятти 38 пациентов. Еще пять человек из Сызрани и Самары лечились на дому и их анализы оказались отрицательными после трех проб.

Число выздоровевших от коронавируса граждан Самарской области только растет и уже практически догоняет число заболевших .Так 18 мая зафиксировали 66 новых пациентов с COVID, а число вновь здоровых пациентов всего лишь немногим меньше.

Также к сожалению 18 мая стало известно о смерти еще одного пациента с коронавирусом. Теперь таких случаев в регионе 10.

Жителей Самарской области просят быть осторожными, несмотря на смягчение режима самоизоляции, ответственно вести себя на улицах, мыть руки и не трогать грязными руками лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU