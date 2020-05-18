В Самаре начали строить школу на 5-ой Просеке

18 Май 2020 2020-05-18T20:21:06+03:00

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В Самаре начали строить школу на 5-ой Просек, которая так нужна жителям Октябрьского района. О старте строительных работ отчитался министр Евгений Чудаев. Он заверил, что сейчас специалисты заняты очисткой территории от аварийных деревьев. Им предстоит снести здания бывшего спортивно-оздоровительного лагеря "Экономист", а затем вырыть котлован.

Полностью построить школу планируют к концу 2020 года. В школе будут спортзал, зал для хореографии, пищеблок со столовой на 320 мест, тренажерный зал.

А параллельно минстрой закажет проектирование еще одного корпуса школы на 850 мест. Здесь будет также встроенный детский сад на несколько групп, одна из которых ясельная. Возможно, муниципальный контракт заключат под ключ, будущий подрядчик не только составит проектную документацию, но и проведет монтажно-строительные работы.

Глава города Елена Лапушкина отметила, что сейчас проходят общественные слушания по проекту планировки территории под второй этап и к 1 июля проект должен быть утвержден.

ИСТОЧНИК KP.RU