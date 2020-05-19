Коронавирус в Тольятти, последние новости на 19 мая 2020 года:

19 Май 2020 2020-05-19T00:39:17+03:00

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 19 мая 2020 года

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Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 19 мая 2020 года.

Число заболевших коронавирусом в Тольятти на 19 мая 2020 года перевалило за четыре сотни. Всего было зарегистрировано 410 пациентов за все время. За последние сутки прибавилось 17 зараженных коронавирусом.

Среди зараженных коронавирусом в Тольятти - 11 сотрудников АВТОВАЗа. 14 человек находятся в карантине в изоляции, двое людей в Москве.

А в компании Тольяттиазот рассказали, что с конца апреля 200 сотрудников находятся на самоизоляции в санатории "Надежда" - все работники с завода возвращаются не домой, а в свои комнаты в санатории.

Всего за сутки по всей области провели более 4600 тестов, за все время - более 100 тыс тестов.

В регионе и в Тольятти действует режим самоизоляции, но с послаблениями: теперь можно гулять, посещать парки и заниматься спортом. Все это не больше, чем двум людям вместе, с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции. Также начал работу национальный парк "Самарская Лука". За сутки в регионе полиция выявила 39 нарушений самоизоляции, транспортная полиция - три, органы исполнительной власти и органы муниципальной власти - по одному случаю нарушения.

Власти предупреждают, что послабления - не повод расслабляться. Чтобы не допустить развитие пессимистичного сценария, каждый должен помнить о мерах личной безопасности, соблюдать масочный режим и следить за своим здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU