В Самарской области мужчина пробрался в чужую квартиру и украл оттуда газовую плиту

19 Май 2020 2020-05-19T09:12:50+03:00

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В Сызрани произошла кража в одной из квартир города. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что грабитель взломал замок и украл из жилища газовую плиту стоимостью 8500 рублей.

– Также стало известно, что квартира на данный момент пустует, так как в ней идет ремонт. В течение суток удалось задержать 35-летнего местного жителя, который ранее был судим. Полицейские выяснили, что он часто бывал в этом подъезде, так как в нем жил его родственник, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанный признал свою вину, а также пояснил, что видел, как в квартиру приносили бытовую технику, и знал, что помещение пустует. Плиту он продал, а деньги потратил на собственные нужды. Теперь ему грозит тюремный срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU