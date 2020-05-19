2020-05-19T10:06:00+03:00
Общество

В Самарской области в страшном ДТП пострадал 5-летний ребенок

«Нексия» выскочила на встречную полосу и врезалась в «девятку», после чего улетела в УАЗ
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранители устанавливают все детали происшествияПравоохранители устанавливают все детали происшествияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 18 мая, под Самарой произошло страшное ДТП. В Волжском районе на 6-м километре автодороги «Обход Самары» столкнулись два автомобиля. 39-летний водитель «Нексии» выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «девяткой», которой управлял 34-летний мужчина. После этого иномарку отбросило в УАЗ.

Ребенка в иномарке спасло детское кресло Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ребенка в иномарке спасло детское креслоФото: ГУ МВД России по Самарской области

– На переднем сидении иномарки в детском кресле находился 5-летний ребенок. Он пострадал – его пришлось экстренно госпитализировать. Врачи оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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