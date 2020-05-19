В Самарской области в страшном ДТП пострадал 5-летний ребенок

19 Май 2020 2020-05-19T10:06:00+03:00

«Нексия» выскочила на встречную полосу и врезалась в «девятку», после чего улетела в УАЗ

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Вчера, 18 мая, под Самарой произошло страшное ДТП. В Волжском районе на 6-м километре автодороги «Обход Самары» столкнулись два автомобиля. 39-летний водитель «Нексии» выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «девяткой», которой управлял 34-летний мужчина. После этого иномарку отбросило в УАЗ.

Ребенка в иномарке спасло детское креслоФото: ГУ МВД России по Самарской области

– На переднем сидении иномарки в детском кресле находился 5-летний ребенок. Он пострадал – его пришлось экстренно госпитализировать. Врачи оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU