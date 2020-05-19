2020-05-19T10:35:29+03:00
Общество

В Самаре десятки домов останутся без холодной воды

Это связано с ремонтными работами в районе улицы Советской Армии
Владислав КИРСАНОВ
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Работы планируется закончить за суткиРаботы планируется закончить за суткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Завтра, 20 мая, в Самаре десятки домов отключат от холодного водоснабжения. Это связано с заменой задвижек и переносом участка водовода в районе улицы Советской Армии. Также планируется обновления трубы длиной 10 метров.

– С 9 утра среды без воды останутся дома на улицах Советской Армии, 190, 212, 200, 200а, 202, 206, 208, 216, 212б; Гастелло, 15, 22, 20, 18, 14; Ново-Садовой, 289, 287, 285, 281, 279; Тихвинской 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 28; 6-й Радиальной, 1-33, – сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Коммунальщики планируют завершить работы до 9 утра 21 мая. Для жителей района будут предусмотрены бойлеры. Там горожане смогут запастись водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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