Последний звонок 2020 в Самаре: будет ли проходить и когда состоится

19 Май 2020 2020-05-19T11:26:27+03:00

Рассказываем, как в этом году выпускники будут прощаться со школой, когда прозвенит Последний звонок 2020 в Самаре

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Близится окончание учебного года, и перед учениками и их родителями встает вопрос: будет ли проходить и когда состоится Последний звонок в 2020 году в Самаре? Ведь из-за пандемии коронавируса школьники нашего региона последнюю четверть учились дистанционно, в условиях самоизоляции.

Учебный год для всех учащихся российских школ приказом Министерства образования был продлен до 30 мая. В этот день ученикам будут выставлены оценки по предметам по результатам четвертей и полугодий. Последний звонок 2020 также был перенесен на этот срок. Но попрощаться с любимой школой в ее стенах самарским выпускникам этого года не удастся. Праздничные мероприятия если и состоятся, то дистанционно, в онлайн-формате, как это планируется в других российских регионах.

Также под вопросом и проведение выпускных балов в Самаре в 2020 году. Как в прошлые годы отметить начало взрослой жизни торжественным вручением аттестатов, банкетами в кафе и гуляньями по набережной вряд ли получится из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Эпидемиологическая обстановка в нашем регионе пока не позволяет говорить о традиционных праздниках для самарских школьников в этом году, - объяснили «Комсомольской правде» в Министерстве образования Самарской области. – Решение о возможности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии принимает Роспотребнадзор на основании медицинских данных.

ИСТОЧНИК KP.RU