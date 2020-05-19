В Самаре приступили к активному ремонту теплосетей

19 Май 2020 2020-05-19T11:33:24+03:00

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Ремонт теплосетей не может ждать, пандемия не повод откладывать подготовку к зиме. Теплоэнергетики региона уже активно приступили к работам.

- В 2019 году мы переложили порядка 44 км теплосетей по Самаре, программы на 2020 год амбициознее. У меня даже есть опасения, сможем ли мы физически выполнить весь объем намеченных работ, - отметил во время онлайн-пресс-конференции генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнера.

Кроме того сейчас в регионе продолжается переход на новые метод расчета тарифов на тепло «Альтернативная котельная». Это позволит привлечь в муниципальные объекты ЖКХ региона дополнительные средства.

- Пока постановление по Самаре не подписано. Мы ожидаем этого в ближайшее время, но мы уже запустили те процессы, которые необходимы, все наши обязательства, связанные с переходам на новую систему, мы уже реализуем. Самара уже активно перекладывает трубы, и в этом году мы точно сделаем ремонтную программу активнее и лучше. И как итог, качество входа в зиму будет точно лучше. Думаю, в ближайшие пару лет мы сильно поправим ситуацию в регионе, - заявил Андрей Вагнера.

ИСТОЧНИК KP.RU