В Самарской области с предприятия взыскали 263 тысячи рублей долгов за ЖКХ

19 Май 2020 2020-05-19T13:15:04+03:00

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Одно из муниципальных предприятий Волжского района Самарской области накопило задолженность перед коммунальщиками в размере 263 тысяч рублей. Исполнительное производство перешло к судебным приставам.

– У компании было пять дней на то, чтобы погасить задолженность. Но она это не сделала. Таким образом, сумма долга выросла из-за исполнительского сбора на 18 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Представители исполнительной власти выяснили, что на счетах организации есть средства. Таким образом, задолженность была списана с банковского актива компании, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU