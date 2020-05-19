2020-05-19T13:15:04+03:00
Общество

В Самарской области с предприятия взыскали 263 тысячи рублей долгов за ЖКХ

В дело пришлось вмешаться приставам региона
Владислав КИРСАНОВ
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На счетах предприятия обнаружились средства ФОТО: УФССП по Самарской областиНа счетах предприятия обнаружились средства ФОТО: УФССП по Самарской области
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Одно из муниципальных предприятий Волжского района Самарской области накопило задолженность перед коммунальщиками в размере 263 тысяч рублей. Исполнительное производство перешло к судебным приставам.

– У компании было пять дней на то, чтобы погасить задолженность. Но она это не сделала. Таким образом, сумма долга выросла из-за исполнительского сбора на 18 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Представители исполнительной власти выяснили, что на счетах организации есть средства. Таким образом, задолженность была списана с банковского актива компании, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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