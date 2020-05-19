«Будем делать добро вместе»: страховая медицинская компания «АСКОМЕД» продолжает благотворительную акцию «Спасибо, доктор»

19 Май 2020 2020-05-19T13:29:10+03:00

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Благодарить за добро и самоотверженность, помогать тем, кто нуждается в помощи, – одна из потребностей людей. Сотрудники АО СК «АСКОМЕД» не могли остаться в стороне и не помочь тем, кто оказался в непростой ситуации во время пандемии. Это не только медицинские работники, что рискуют своим здоровьем, помогают пациентам с COVID-19, но и пожилые люди, находящиеся на самоизоляции.

Благотворительная акция компании «АСКОМЕД» по поддержке медработников стартовала с Самарской городской больницы № 6. Там сейчас как раз помогают пациентам с коронавирусом. Сотрудники АО СК «АСКОМЕД» сказали врачам спасибо и привезли 120 литров сока от самарского производителя «Волжский посад».

Теперь эстафетная палочка добра передана в ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр», в котором сейчас находятся на карантине пожилые люди и инвалиды. Узнав об инициативе «АСКОМЕДа», к акции присоединилась компания «ИР Тех». Благодаря ей закуплены предметы, необходимые для ухода за пожилыми, в том числе медицинские перчатки, одноразовые пеленки, памперсы, а также продукты для укрепления иммунитета: лимоны, лук, чеснок, 45 кг свежих яблок.

- Пожилые люди и инвалиды входят в группу риска, и им нужна любая помощь и поддержка. Спасибо вам за чуткость и милосердие! Мы уверены, что ваш пример вдохновит других на добрые дела, - поблагодарил сотрудников СК «АСКОМЕД» и «ИР Тех» руководитель Самарского областного геронтологического центра Александр Тычкин.

Как отметили в «АСКОМЕД», акция «Спасибо, доктор» продолжается, сотрудники компании будут делать добро вместе с партнерами, и ни один вирус не устоит!

Справка КП:

Страховая компания "АСКОМЕД"

г. Самара, ул. Ленинская, 119

горячая линия (846) 3325519

http://www.askomed.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU