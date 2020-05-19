50 ветеранов спорта Самарской области получат материальную помощь
Олимпийский совет Самарской области принял решение оказать поддержку ветеранам физкультуры и спорта региона. 50 человек, в числе которых тренеры, спортсмены, специалисты отрасли физкультуры и спорта старшей возрастной категории, получат по 4 тысячи рублей.
– У нас было два варианта: приобрести и передать продуктовые наборы либо перечислить деньги. После общения с ветеранами спорта и с учетом их мнения принято решение перечислить деньги, чтобы люди сами выбрали, на что их потратить, что им нужнее сейчас, – сообщила руководитель Олимпийского совета региона Вера Богуш.
Отмечается, что средства буду выделены Олимпийским комитетом России. По словам ветеранов, такая помощь была крайне актуальна и необходима в условиях распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU