2020-05-19T13:51:47+03:00
Общество

50 ветеранов спорта Самарской области получат материальную помощь

Им выплатят по 4 тысячи рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Средства на поддержку ветеранов выделит Олимпийский комитет России ФОТО: Минспорта Самарской областиСредства на поддержку ветеранов выделит Олимпийский комитет России ФОТО: Минспорта Самарской области
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Олимпийский совет Самарской области принял решение оказать поддержку ветеранам физкультуры и спорта региона. 50 человек, в числе которых тренеры, спортсмены, специалисты отрасли физкультуры и спорта старшей возрастной категории, получат по 4 тысячи рублей.

– У нас было два варианта: приобрести и передать продуктовые наборы либо перечислить деньги. После общения с ветеранами спорта и с учетом их мнения принято решение перечислить деньги, чтобы люди сами выбрали, на что их потратить, что им нужнее сейчас, – сообщила руководитель Олимпийского совета региона Вера Богуш.

Отмечается, что средства буду выделены Олимпийским комитетом России. По словам ветеранов, такая помощь была крайне актуальна и необходима в условиях распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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