2020-05-19T15:00:14+03:00
Происшествия

Жительница Самары считает, что девушка-наркоманка довела ее сына до смерти

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции
Михаил ГОРЮНОВ
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Полиция проводит проверку по факту трагедииПолиция проводит проверку по факту трагедииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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8 мая в областной столице скончался 29-летний Константин П. Близкие парня уверены, что к смерти причастна сожительница — Лолита. Она якобы злоупотребляла наркотиками и довела своего возлюбленного.

— Мой сын не был наркоманом, а умер от сердечного приступа. Эта наркоманка вытянула из него все жизненные силы и материальные средства. Мы полтора года с ней боролись, но сын отвечал, что любит ее, — пишет в социальных сетях мать умершего.

Сама Лолита тоже скорбит. Она уверяет, что любила Константина, и не понимает, «за что он ее оставил».

Между тем сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

— По факту обнаружения трупа мужчины 1991 года рождения без внешних признаков насильственной смерти проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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