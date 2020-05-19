2020-05-19T15:20:11+03:00
Наука

В Богатовском районе к июлю отремонтируют два моста

А вот над расширением моста в Кинель-Черкасском районе придется поработать до осени
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самарской области отремонтируют три мостаВ Самарской области отремонтируют три моста
Изменить размер текста:

В Самарской области по проекту Безопасные и качественные автомобильные дороги проводят ремонт трех мостов. Два из них расположены в Богатовском районе около сел Аверьяновка и Арзамацевка. Работы здесь уже начали в конце декабря - регион одним из первых авершил оформление контрактов по всем дорожным объектам.

В селе Арзамасцевка ремонт уже заканчивают: старый мост полностью разобрали и построили заново. Сейчас рабочие укрепляют откосы моста и устраивают водоотвод. Также на мосту установят новые дорожные знаки, барьеры и разметку. Завершить реконструкцию должны до 1 июля 2020 года.

Заканчиваются работы и на мосту в селе Аверьяновка. Здесь впервые использовали сваи Франки - они малошумные и экологичные, они позволяют выбрать наиболее оптимальный и экономичный вариант при расчетах. Ко второму летнему месяцу работы собираются завершить.

А вот в Кинель-Черкасском районе закончить ремонт планируют в 15 октября. Здесь ремонтируют 250 метров дороги, из них 56 метров - это мост. В рамках работ мост расширят устроят лестничные сходы с него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре осудят 47-летнюю женщину, которая убила собственного мужа
Больше, чем Москва: Самарская область получит миллиард на «коронавирусные» выплаты медикам
Заработала 11 млн рублей: в Самарской области задержали аферистку, которая обманула 68 жителей региона
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, когда вернется в Самару
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
Дмитрий Азаров провел встречу с представителями коллективов скорой помощи
Стало известно, почему администрация подняла вопрос о признании дома на ул. Самарской аварийным
В Богатовском районе к июлю отремонтируют два моста
Жительница Самары считает, что девушка-наркоманка довела ее сына до смерти
50 ветеранов спорта Самарской области получат материальную помощь
«Будем делать добро вместе»: страховая медицинская компания «АСКОМЕД» продолжает благотворительную акцию «Спасибо, доктор»
На дороги Самары вернулся электробус
В Самарской области с предприятия взыскали 263 тысячи рублей долгов за ЖКХ
Оперштаб назвал количество самарцев, находящихся под наблюдением врачей из-за коронавируса