В Богатовском районе к июлю отремонтируют два моста

19 Май 2020 2020-05-19T15:20:11+03:00

А вот над расширением моста в Кинель-Черкасском районе придется поработать до осени

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В Самарской области по проекту Безопасные и качественные автомобильные дороги проводят ремонт трех мостов. Два из них расположены в Богатовском районе около сел Аверьяновка и Арзамацевка. Работы здесь уже начали в конце декабря - регион одним из первых авершил оформление контрактов по всем дорожным объектам.

В селе Арзамасцевка ремонт уже заканчивают: старый мост полностью разобрали и построили заново. Сейчас рабочие укрепляют откосы моста и устраивают водоотвод. Также на мосту установят новые дорожные знаки, барьеры и разметку. Завершить реконструкцию должны до 1 июля 2020 года.

Заканчиваются работы и на мосту в селе Аверьяновка. Здесь впервые использовали сваи Франки - они малошумные и экологичные, они позволяют выбрать наиболее оптимальный и экономичный вариант при расчетах. Ко второму летнему месяцу работы собираются завершить.

А вот в Кинель-Черкасском районе закончить ремонт планируют в 15 октября. Здесь ремонтируют 250 метров дороги, из них 56 метров - это мост. В рамках работ мост расширят устроят лестничные сходы с него.

ИСТОЧНИК KP.RU