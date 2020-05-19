Заработала 11 млн рублей: в Самарской области задержали аферистку, которая обманула 68 жителей региона
Следователи отдела МВД России по Волжскому району Самарской области завершили предварительное расследование дела в отношении жительницы Самары. Ее подозревают в мошенничестве. Ранее судимая дама использовала различные приемы для того, чтобы незаконно завладеть деньгами граждан.
– Кому-то она представлялась квалифицированным врачом-гинекологом, после чего вела беременность женщин, приходя к ним домой. Кто-то столкнулся с преступницей в роли сотрудника крупной строительной компании. Таким горожанам она продавала несуществующие квартиры, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Также женщина за денежное вознаграждение обещала оформить в собственность служебное жилье, которое можно было позже обменять на более выгодную жилплощадь. Всего жертвами аферистки стали 68 человек, а нанесенный ущерб превысил 11 млн рублей. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU