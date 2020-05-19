2020-05-19T16:07:53+03:00
Общество

Заработала 11 млн рублей: в Самарской области задержали аферистку, которая обманула 68 жителей региона

Женщина шла на различные хитрости, чтобы завладеть деньгами людей
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь этим делом будет заниматься судТеперь этим делом будет заниматься судФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Следователи отдела МВД России по Волжскому району Самарской области завершили предварительное расследование дела в отношении жительницы Самары. Ее подозревают в мошенничестве. Ранее судимая дама использовала различные приемы для того, чтобы незаконно завладеть деньгами граждан.

– Кому-то она представлялась квалифицированным врачом-гинекологом, после чего вела беременность женщин, приходя к ним домой. Кто-то столкнулся с преступницей в роли сотрудника крупной строительной компании. Таким горожанам она продавала несуществующие квартиры, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Также женщина за денежное вознаграждение обещала оформить в собственность служебное жилье, которое можно было позже обменять на более выгодную жилплощадь. Всего жертвами аферистки стали 68 человек, а нанесенный ущерб превысил 11 млн рублей. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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