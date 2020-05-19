2020-05-19T16:28:51+03:00
Общество

Больше, чем Москва: Самарская область получит миллиард на «коронавирусные» выплаты медикам

Всего регионам страны выделят на эти цели более 22 миллиардов рублей
Ольга НОВИКОВА
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Выплаты полагаются врачам, работающим с коронавирусными больнымиВыплаты полагаются врачам, работающим с коронавирусными больнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская область получит из федерального бюджета более миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными. Такое распоряжение подписал и.о. председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Всего регионам выделят из федеральной казны 22 миллиарда рублей. Интересно, что Самарская область вошла в тройку регионов, которым направят самые существенные суммы федеральной поддержки. Больше всего денег достанется Санкт-Петербургу – 1,8 млрд рублей. На втором месте - Башкортостан с 1,4 млрд рублей. Самарская область – на третьем месте: наших медиков поддержат на 1 миллиард 91 миллион рублей. Это больше, чем получит Москва. На доплаты медикам столицы федеральная казна направит «всего» 421 миллион. Правда, еще 800,7 миллионов выделят на коронавирусные доплаты врачам и медсестрам Подмосковья.

В то же время некоторые соседи Самарской области получат гораздо меньшие суммы. Например, Оренбургу выделили 228, 5 млн рублей, Пензенской области – 258 миллионов, Саратовской области – 286,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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