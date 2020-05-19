В Самаре осудят 47-летнюю женщину, которая убила собственного мужа

19 Май 2020 2020-05-19T16:19:08+03:00

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Прокуратура Куйбышевского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летней женщины. Ее подозревают в убийстве, которое она совершила в своей квартире на улице Осетинской.

– Установлено, что в феврале текущего года гражданка находилась дома со своим мужем. В какой-то момент между супругами вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и дважды ударила мужчину. Он скончался на месте, – сообщает прокуратура Самарской области.

Обвиняемая частично признала свою вину, заявив, что причинила смертельные ранения мужчине по неосторожности. Сейчас дело направлено в суд Куйбышевского района для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU