В Самаре осудят 47-летнюю женщину, которая убила собственного мужа
Прокуратура Куйбышевского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летней женщины. Ее подозревают в убийстве, которое она совершила в своей квартире на улице Осетинской.
– Установлено, что в феврале текущего года гражданка находилась дома со своим мужем. В какой-то момент между супругами вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и дважды ударила мужчину. Он скончался на месте, – сообщает прокуратура Самарской области.
Обвиняемая частично признала свою вину, заявив, что причинила смертельные ранения мужчине по неосторожности. Сейчас дело направлено в суд Куйбышевского района для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU