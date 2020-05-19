В Самаре отдали под суд директора парка детских развлечений, в котором пострадал ребенок

19 Май 2020 2020-05-19T17:30:05+03:00

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7-летний мальчик попал в больницу прямо из парка активного отдыха, который раньше располагался в ТРК "Московский". 2 мая прошлого года ребенок упал с аттракциона под названием "Радужная сеть", когда играл в веревочном лабиринте.

- Это произошло из-за нарушений требований ГОСТа, - считают в региональном Следственном комитете. - По версии следствия, виноват в этом генеральный директор компании, который не обеспечил соблюдение установленных требований безопасности эксплуатации детского игрового оборудования.

Недавно руководителю фирмы предъявили обвинение по ч.2 ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Разбираться в том, кто виноват в произошедшем, теперь будет Кировский районный суд. Санкции статьи, по которой будут судить коммерсанта, предусматривают несколько видов наказания: штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU