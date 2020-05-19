2020-05-19T17:30:05+03:00
Происшествия

В Самаре отдали под суд директора парка детских развлечений, в котором пострадал ребенок

Мальчик получил серьезные травмы, следствие считает, что виной всему - нарушение ГОСТов
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Теперь решать судьбу мужчины будет судТеперь решать судьбу мужчины будет судФото: Александра БУДАЕВА
Изменить размер текста:

7-летний мальчик попал в больницу прямо из парка активного отдыха, который раньше располагался в ТРК "Московский". 2 мая прошлого года ребенок упал с аттракциона под названием "Радужная сеть", когда играл в веревочном лабиринте.

- Это произошло из-за нарушений требований ГОСТа, - считают в региональном Следственном комитете. - По версии следствия, виноват в этом генеральный директор компании, который не обеспечил соблюдение установленных требований безопасности эксплуатации детского игрового оборудования.

Недавно руководителю фирмы предъявили обвинение по ч.2 ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Разбираться в том, кто виноват в произошедшем, теперь будет Кировский районный суд. Санкции статьи, по которой будут судить коммерсанта, предусматривают несколько видов наказания: штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших в Самаре на 19 мая превысило 400 человек
Стало известно, где именно в Самаре хотят вместо школ построить церкви
В Сызрани во время пожара в частном доме погибли двое
Прокуратура разберется, почему самарский ветеран не получил выплаты ко Дню Победы
В Самаре безработным предложат временное трудоустройство
Россияне после коронакризиса скупают резиновые лодки и товары для авто
Жительница Украины узнала, что ее удочерили, и теперь ищет своих родственников из Самарской области
В Самаре управляющие компании без денег не смогут зайти на рынок
Президент потребовал не перекладывать вину за проблемы с выплатами медикам на главврачей больниц
В Самаре отдали под суд директора парка детских развлечений, в котором пострадал ребенок
Тренер «Крыльев Советов» считает, что не стоит возобновлять РПЛ
В Самаре осудят 47-летнюю женщину, которая убила собственного мужа
Больше, чем Москва: Самарская область получит миллиард на «коронавирусные» выплаты медикам
Заработала 11 млн рублей: в Самарской области задержали аферистку, которая обманула 68 жителей региона
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, когда вернется в Самару
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
Дмитрий Азаров провел встречу с представителями коллективов скорой помощи
Стало известно, почему администрация подняла вопрос о признании дома на ул. Самарской аварийным
В Богатовском районе к июлю отремонтируют два моста
Жительница Самары считает, что девушка-наркоманка довела ее сына до смерти
50 ветеранов спорта Самарской области получат материальную помощь
«Будем делать добро вместе»: страховая медицинская компания «АСКОМЕД» продолжает благотворительную акцию «Спасибо, доктор»
На дороги Самары вернулся электробус
В Самарской области с предприятия взыскали 263 тысячи рублей долгов за ЖКХ
Оперштаб назвал количество самарцев, находящихся под наблюдением врачей из-за коронавируса