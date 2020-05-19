2020-05-19T18:14:08+03:00
Общество

В Самаре управляющие компании без денег не смогут зайти на рынок

Депутаты губдумы обсуждают законопроект, который ужесточит порог вхождения на рынок ЖКХ
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самаре к УК будет относиться строжеВ Самаре к УК будет относиться строже
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Депутаты самарской губдумы подготовили законопроек, который должен ужесточить правила входа на рынок ЖКХ новых управляющих компаний. 19 мая эти изменения обсуждали на лицензионной комиссии областной госжилинспекции.

- Сегодня зарегистрировать УК и получить лицензию очень просто, а вот лишить недобросовестную компанию права обслуживать дома – значительно сложнее. Еще сложнее – взыскать с мошенников деньги жителей МКД, - объясняет в своем инстаграме зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков.

Сейчас члены комитета просят внести поправки в ЖК РФ и закрепить требование к размеру уставного капитала компании. Те, кто хотят получить лицензию как УК, должны иметь уставной капитал не менее 10 млн рублей. Сейчас компании достаточно иметь капитал лишь в 10 тыс рублей - это, по мнению депутатов, привлекает на рынок мошенников. При этом входить в уставной капитал могут и материальные активы компании.

Среди других поправок: лицензионное требование, чтобы компания раньше не проходила через процедуру банкротства, а также, чтобы не менее, чем у 50% персонала были квалификационные аттестаты.

Сейчас эти поправки проходят через стадию обсуждения. В целом лицензионная комиссия внесла свои замечания, но поддержала инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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