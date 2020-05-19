В Самаре управляющие компании без денег не смогут зайти на рынок
Депутаты самарской губдумы подготовили законопроек, который должен ужесточить правила входа на рынок ЖКХ новых управляющих компаний. 19 мая эти изменения обсуждали на лицензионной комиссии областной госжилинспекции.
- Сегодня зарегистрировать УК и получить лицензию очень просто, а вот лишить недобросовестную компанию права обслуживать дома – значительно сложнее. Еще сложнее – взыскать с мошенников деньги жителей МКД, - объясняет в своем инстаграме зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков.
Сейчас члены комитета просят внести поправки в ЖК РФ и закрепить требование к размеру уставного капитала компании. Те, кто хотят получить лицензию как УК, должны иметь уставной капитал не менее 10 млн рублей. Сейчас компании достаточно иметь капитал лишь в 10 тыс рублей - это, по мнению депутатов, привлекает на рынок мошенников. При этом входить в уставной капитал могут и материальные активы компании.
Среди других поправок: лицензионное требование, чтобы компания раньше не проходила через процедуру банкротства, а также, чтобы не менее, чем у 50% персонала были квалификационные аттестаты.
Сейчас эти поправки проходят через стадию обсуждения. В целом лицензионная комиссия внесла свои замечания, но поддержала инициативу.
ИСТОЧНИК KP.RU